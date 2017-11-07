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Anastácio

Mulher cozinha para homens e fica em estado grave após ser atacada com foice e facão

Grupo bebia em uma casa no Cristo Rei

Renan Nucci

Publicado em 07/11/2017 às 18:13

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Mulher ainda não identificada foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave depois de ser atacada por dois homens, no Conjunto Residencial Cristo Rei, na tarde desta terça-feira, em Anastácio. A vítima teve dedos dilacerados por golpes de facão e foice enquanto se defendia. As forças policiais fazem rondas na região em busca de suspeitos.


Conforme apurado, a vítima teria sido convidada pela manhã para cozinhar para os dois homens. As circunstâncias do contato não foram divulgadas. Depois da refeição, começaram a ingerir bebidas alcoólicas na casa de um deles, oportunidade em que teve início discussão, por volta das 16 horas. A mulher levou um tapa no rosto.


Inconformada com a agressão, ela saiu dizendo que buscaria um pedaço de pau para matá-los, porém, quando retornou, se deparou com os homens armados. Eles passaram a agredi-la, mas apesar dos graves ferimentos, ela conseguiu se defender e buscar socorro. Os bombeiros a levaram para o pronto-socorro do hospital de Aquidauana.

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