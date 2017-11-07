Mulher cozinha para homens e fica em estado grave após ser atacada com foice e facão

Anastácio
Grupo bebia em uma casa no Cristo Rei
Mulher ainda não identificada foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave depois de ser atacada por dois homens, no Conjunto Residencial Cristo Rei, na tarde desta terça-feira, em Anastácio. A vítima teve dedos dilacerados por golpes de facão e foice enquanto se defendia. As forças policiais fazem rondas na região em busca de suspeitos.
Conforme apurado, a vítima teria sido convidada pela manhã para cozinhar para os dois homens. As circunstâncias do contato não foram divulgadas. Depois da refeição, começaram a ingerir bebidas alcoólicas na casa de um deles, oportunidade em que teve início discussão, por volta das 16 horas. A mulher levou um tapa no rosto.
Inconformada com a agressão, ela saiu dizendo que buscaria um pedaço de pau para matá-los, porém, quando retornou, se deparou com os homens armados. Eles passaram a agredi-la, mas apesar dos graves ferimentos, ela conseguiu se defender e buscar socorro. Os bombeiros a levaram para o pronto-socorro do hospital de Aquidauana.
Apreensão de drogas
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Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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