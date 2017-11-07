Polícia encontra presos que fugiram de cela da delegacia de Bonito

A Polícia Civil localizou nesta segunda-feira (6), em Bonito, a 297 km de Campo Grande, um dos presos que fugiu da delegacia do município no dia anterior. Outro homem também participou da fuga, mas, foi localizado horas depois. Ambos continuam custodiados na mesma cela e a polícia afirmou já ter feito o pedido de transferência para um presídio.

A delegada Jennifer Estevam de Araújo, titular da delegacia do município, disse que os presos vão responder também por dano ao patrimônio público. "Já foi feito o pedido de transferência de um deles e agora vamos fazer do outro. Atualmente têm 22 presos na cela e o correto mesmo não seria nenhum", comentou a delegada.

Conforme o Sindicato da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), o município também sofre com a falta de estrutura e com a custódia de presos na delegacia. Neste caso, os envolvidos quebraram a grade da cela, enquanto apenas um policial civil fazia o plantão. O presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, comentou que o prédio está localizado na região central e pode resultar em perigos para turista ou até mesmo facilitando o roubo de veículos.