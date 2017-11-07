Senhor de 65 anos tem casa assaltada no Nova Aquidauana

Aquidauana
De acordo com o registro de ocorrência, o autor do crime teria levado um botijão de gás, duas galinhas, uma panela de pressão de 5L e um ventilador
Um senhor de 65 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana, alegando que a janela de seu quarto teria sido arrombada por algum meliante no Bairro Nova Aquidauana, próximo à saída da Toca da Onça.
De acordo com o relato do homem, o autor do crime teria levado um botijão de gás, duas galinhas, uma panela de pressão de 5L e um ventilador.
A vítima também disse que suspeitava de um morador do bairro Arara Azul, passando a descrição do homem em questão para os policiais, que registraram o caso como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.
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