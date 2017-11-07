Trabalhador morre ao cair dentro de betoneira em empresa de concreto

Acidente
Acidente foi por volta das 14h de hoje
Homem, ainda não identificado, morreu na tarde de hoje ao sofrer um acidente de trabalho numa empresa de artefatos de concreto, que fica na Avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande.
Ele teria caído dentro de uma betoneira - equipamento utilizado para misturar concreto.
O acidente foi por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local para prestar socorro, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu.
No local, ninguém quis conceder entrevista à imprensa para explicar como ocorreu o acidente. A perícia foi chamada para apurar as circunstâncias da morte.
Familiares da vítima estão no local, bastante consternados, mas também preferiram não falar com a imprensa.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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