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Desaparecimento

URGENTE: Mulher briga com o filho, desaparece e deixa bilhete suicida

O carro da mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira (07), em Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/11/2017 às 11:55

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Uma mulher identificada como N. F., de 35 anos, está desaparecida desde a noite da última segunda-feira (06), por volta das 19h30. A informação é de que ela teria discutido com seu filho e dito que sairia de casa. Ela saiu com o carro da Santa Terezinha, onde mora com o filho, e não voltou mais.

Na manhã desta terça-feira (07), o rapaz notou o desaparecimento da mãe e começou a procurá-la, até que encontrou o veículo na Rua Antônio Leopoldo, em frente a uma oficina mecânica, em Anastácio. Ele ainda teria encontrado um bilhete onde a mãe dizia que tiraria a própria vida.

O dono da oficina informou que o carro está parado no local desde 21h de ontem, com todos os pertences pessoais da desaparecida. No banco do carona, também há um bilhete deixado pela mulher com os dizeres: "Meu filho, eu te amo". A chave do carro foi encontrada na Ponte Nova.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão no local, realizando as averiguações necessárias.

Histórico

A mulher desaparecida é técnica de enfermagem e afirmou que o histórico da mulher é discreto. "Ela nunca deu trabalho, nunca faltou ao serviço e nunca chamou a atenção de ninguém", disse.

Informações dão conta de que a mulher tinha problemas cardíacos e pressão alta. 

 

*Matéria alterada às 11h49 para acréscimo de informações

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