Bandidos fazem arrastão em pesqueiros na BR-262

Policial
Crime foi registrado pela Polícia Civil de Anastácio
Na madrugada da última terça-feira (07), aproximadamente às 2h, bandidos fizeram um arrastão em pesqueiros na BR-262.
O crime foi registrado pela Polícia Civil de Anastácio, mas nenhum dos autores do crime foram localizados, uma vez que não existem mais informações sobre os suspeitos ou sobre o caso.
De acordo com o registro do boletim de ocorrência, foram levados 4 TVs de LED de 32 a 50 polegadas e 3 aparelhos receptores.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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