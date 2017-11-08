Bandidos fazem arrastão em pesqueiros na BR-262

Na madrugada da última terça-feira (07), aproximadamente às 2h, bandidos fizeram um arrastão em pesqueiros na BR-262.

O crime foi registrado pela Polícia Civil de Anastácio, mas nenhum dos autores do crime foram localizados, uma vez que não existem mais informações sobre os suspeitos ou sobre o caso.

De acordo com o registro do boletim de ocorrência, foram levados 4 TVs de LED de 32 a 50 polegadas e 3 aparelhos receptores.