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Caso Neia

Corpo é encontrado no rio Aquidauana e pode ser de desaparecida

Familiares e bombeiros vão para o local

Renan Nucci

Publicado em 08/11/2017 às 21:09

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Corpo ainda não identificado foi localizado no início da noite desta quarta-feira, nas águas do Rio Aquidauana, próximo da fazenda Anhumas. Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocam para fazer o resgate. Conforme apurado, familiares de Naiele Farias dos Santos Azevedo, de 35 anos, devem acompanhar os trabalhos para tentar identificá-la. Ela está desaparecida desde segunda-feira e pode ter se perdido no rio.


Conforme noticiado, Neia, como é mais conhecida, teria chegado em casa ontem no início da de segunda-feira, no Bairro Santa Terezinha, e se desentendido com o filho que não havia cumprido a tarefa de limpar o banheiro. Chateada, saiu de casa no automóvel e não voltou mais. Ela chegou a falar com familiares por telefone, mas disse que iria dar apenas uma volta. Entretanto, não retornou para o lar e, nesta manhã, o filho saiu para procurá-la.


O carro foi avistado em frente à oficina com um bilhete que deixou todos preocupados. Não demorou para que as chaves fossem encontradas na Ponte Nova. Por este motivo, existe a hipótese de que ela tenha desaparecido nas águas. Por outro lado, pode ter apenas se afastado e não quer contato com a família neste momento. As polícias Civil e Militar também têm equipes mobilizadas no caso.

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