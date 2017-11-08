Dupla em motocicleta atira contra adolescente de 17 anos

A Polícia Militar foi acionada na última terça-feira (07) para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Avenida General Rondon, nas proximidades da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira de Corumbá.

De acordo com o registro policial, um adolescente de 17 anos informou que caminhava na companhia de um amigo quando uma dupla, em uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, surgiu e efetuou disparos em sua direção. O jovem sofreu uma perfuração na perna esquerda e no dedo indicador direito.

Para a guarnição, ele não soube informar as características dos autores, nem passar mais detalhes sobre as possíveis motivações para o crime. O jovem foi encaminhado pelo SAMU para o pronto-socorro municipal.

Até o fechamento desta matéria, a PM, com poucas informações sobre os autores, ainda não havia encontrado detido nenhum suspeito.