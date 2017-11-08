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Desaparecimento

Equipe do Corpo de Bombeiros retoma busca por mulher desaparecida

As buscas tiveram início na tarde da última terça-feira (07)

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/11/2017 às 09:51

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O Corpo de Bombeiros retomou, às 6h da manhã desta quarta-feira (08), as buscas no Rio Aquidauana por Naiele Farias dos Santos Azevedo, de 35 anos, desaparecida desde as 19h30 da última segunda-feira (06). Na tarde de ontem (07), a Equipe de Resgate e Salvamento já havia começado a procurar, mas, sem sucesso, retornaram hoje para dar continuidade ao procedimento. 

Informações dão conta de que as buscas matinais vão até 11h, ainda que com a forte chuva que cai na região. Após uma breve parada para o almoço, o Corpo de Bombeiros retoma a ação.

Conforme noticiou a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", as chaves do veículo dela foram encontradas na Ponte Nova, por isso há suspeita de que tenha caído no local. Entretanto, não é descartado que ela esteja bem, em outro local. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar de Aquidauana e Anastácio fazem as buscas terrestres.

Caso

A informação é de que Naiele teria discutido com seu filho e dito que sairia de casa. Ela saiu com o carro da Santa Terezinha, onde mora, e não voltou mais.

Na manhã desta terça-feira (07), o rapaz notou o desaparecimento da mãe e começou a procurá-la, até que encontrou o veículo na Rua Antônio Leopoldo, em frente a uma oficina mecânica, em Anastácio. Ele ainda teria encontrado um bilhete onde a mãe dizia que tiraria a própria vida.

No automóvel, foram identificados todos os pertences pessoais da desaparecida. No banco do carona, também há um bilhete deixado pela mulher com os dizeres: "Meu filho, eu te amo".

 

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