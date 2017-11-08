PMA apreende filés de peixe de pesca ilegal na Ilha do Serrano

Meio Ambiente
Pesca está proibida em todos os rios de Mato Grosso do Sul desde o último domingo (05)
A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul apreendeu duas motocicletas, uma bicicleta, uma rede de pesca e vários quilo de filés de peixe na Ilha do Serrano, em Piraputanga.
Informações dão conta de que as motocicletas estavam escondidas no mato e o rapaz, detido em flagrante, estava subindo de bicicleta com os pescados.
Piracema
Vale lembrar que, desde o último domingo (05), a pesca está proibida em todos os rios de Mato Grosso do Sul até o dia 28 de fevereiro de 2018.
Esse período, conhecido como Piracema, marca o momento em que os peixes sobem os rios em direção às cabeceiras para a desova. Em numerosos cardumes, os peixes se tornam presas fáceis, por isso, a proibição da pesca tem o objetivo de garantir a reprodução e o povoamento dos rios.
Apreensão de drogas
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Luto
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Meteorologia
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