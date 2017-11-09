Jovem é assassinado com 21 tiros na fronteira com o Paraguai

Fronteira
Crime aconteceu na noite da última quarta-feira (08)
Um jovem de 19 anos identificado como C. M. A. C., foi executado na noite da última quarta-feira (08), com 21 tiros de pistola 9mm.
Informações dão conta de que ele estava na frente da residência de sua namorada, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, quando um grupo de pistoleiros, em uma Mitsubishi de cor branca, teriam realizado os disparos e fugido do local.
Passado Criminoso
O rapaz assassinado possuía diversas passagens pela polícia e teria deixado o presídio há poucos dias. Ele teria sido preso por roubo.
A vítima também era investigado por ser integrante de uma quadrilha que roubava camionetes na cidade de Ponta Porã.
A Polícia Nacional do Paraguai segue investigando o caso.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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