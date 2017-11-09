Jovem é assassinado com 21 tiros na fronteira com o Paraguai

Um jovem de 19 anos identificado como C. M. A. C., foi executado na noite da última quarta-feira (08), com 21 tiros de pistola 9mm.

Informações dão conta de que ele estava na frente da residência de sua namorada, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, quando um grupo de pistoleiros, em uma Mitsubishi de cor branca, teriam realizado os disparos e fugido do local.

Passado Criminoso

O rapaz assassinado possuía diversas passagens pela polícia e teria deixado o presídio há poucos dias. Ele teria sido preso por roubo.

A vítima também era investigado por ser integrante de uma quadrilha que roubava camionetes na cidade de Ponta Porã.

A Polícia Nacional do Paraguai segue investigando o caso.