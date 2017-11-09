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Crime

PMA apreende veículo carregado com cigarros contrabandeados

O carro tinha mais de 1.200 pacotes de cigarro e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal do município de Dourados

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/11/2017 às 09:19

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Na última quarta-feira (08), durante patrulhamento ambiental, a Policia Militar Ambiental apreendeu um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da PMA, os policiais do grupamento de Porto Primavera, em Anaurilândia, realizavam bloqueio no KM 18 da rodovia MS 418, quando observaram um veículo VW Fox, que seguia sentido à divisa com São Paulo, fazer o retorno em alta velocidade.

Após perseguição, o motorista do carro abandonou o veículo e fugiu por uma mata densa na região. Após diligências, os policiais não conseguiram encontrar o criminoso.

Apreensão

Na ação, foram apreendidos 1.200 pacotes de cigarro e o veículo, com placas de Nova Odessa (SP). 

O material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal do município de Dourados para as medidas cabíveis.

A Polícia mantém uma equipe no local do crime, na tentativa de prender o contrabandista.

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