Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:12

Buscar

Últimas notícias
X

Crime organizado

PRF apreende 1,8 Milhões de maços de cigarros contrabandeados

Carga de contrabando está avaliada em R$ 9 milhões e era transportada em quatro carretas

Renan Nucci

Publicado em 09/11/2017 às 16:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro carretas carregadas com 3.600 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O montante levou à contagem final de 1,8 milhões de maços. A apreensão é a segunda maior realizada pela PRF nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul neste ano.


Na rodovia BR-262, em Água Clara, policiais suspeitaram de uma carreta que entrava em um posto de combustíveis às margens da via. Momentos após, encontraram o motorista junto de outros três homens. 


Os motoristas foram indagados sobre as cargas que transportavam e apresentaram razões que motivaram buscas nas carrocerias, flagrando que as quatro carretas estavam carregadas com cigarros contrabandeados do Paraguai, além de estarem com rádios comunicadores ocultos, utilizados para o transporte do contrabando em comboio. 


Foram presos os motoristas de 34, 32, 39 e 44  anos. Todos possuíam grande quantidade de dinheiro em espécie; no total mais de R$40 mil reais (aproximadamente R$ 10 mil, com cada um). O destino do contrabando seria os municípios de Passos, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, e um afirmou que levaria até Três Lagoas, na divisa com São Paulo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo