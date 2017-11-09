PRF apreende 1,8 Milhões de maços de cigarros contrabandeados

Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro carretas carregadas com 3.600 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O montante levou à contagem final de 1,8 milhões de maços. A apreensão é a segunda maior realizada pela PRF nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul neste ano.



Na rodovia BR-262, em Água Clara, policiais suspeitaram de uma carreta que entrava em um posto de combustíveis às margens da via. Momentos após, encontraram o motorista junto de outros três homens.



Os motoristas foram indagados sobre as cargas que transportavam e apresentaram razões que motivaram buscas nas carrocerias, flagrando que as quatro carretas estavam carregadas com cigarros contrabandeados do Paraguai, além de estarem com rádios comunicadores ocultos, utilizados para o transporte do contrabando em comboio.



Foram presos os motoristas de 34, 32, 39 e 44 anos. Todos possuíam grande quantidade de dinheiro em espécie; no total mais de R$40 mil reais (aproximadamente R$ 10 mil, com cada um). O destino do contrabando seria os municípios de Passos, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, e um afirmou que levaria até Três Lagoas, na divisa com São Paulo.