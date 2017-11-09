Rapaz é esfaqueado pelas costas após atender chamado no portão

Um rapaz identificado como L. A. da S., de 22 anos, foi esfaqueado diversas vezes pelas costas após atender a um chamado no portão da casa de C. M. C. B., feito pelo ex-convivente da proprietária do imóvel, identificado como J. C. A. de L., de 41 anos. O caso ocorreu no município de Santa Rita do Pardo, por volta das 20h45 da última quarta-feira (08).

De acordo com o registro policial, o autor do crime teria perguntado pela mulher e, quando a vítima se virou para chamá-la, foi golpeado inúmeras vezes, sendo atingido nas costas, no pescoço, na barriga e no dorso.

Como várias pessoas presenciaram o crime, o autor acabou sendo "detido" e agredido por quem observou a ação. Ele recebeu voz de prisão e, a vítima, foi encaminhada ao hospital.

Informações dão conta de que o rapaz estava consciente e não corria risco de morte.