Chefe de equipe do Estabelecimento Penal de Aquidauana encontra embrulho com maconha

Na tarde da última quinta-feira (09), por volta de 15h30, o chefe de equipe do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) encontrou, em seu local de trabalho, um embrulho com maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava realizando ronda ao redor da unidade, na área interna, nas proximidades da caixa d'água, quando encontrou um embrulho de cor preta, contendo em seu interior a substância entorpecente.

Ainda segundo o registro policial, o comunicante informou que, possivelmente, alguém passou pela rua e jogou o embrulho por cima do muro.

Sem mais informações sobre possíveis suspeitos, a Polícia segue investigando o caso.