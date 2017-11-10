Chefe de equipe do Estabelecimento Penal de Aquidauana encontra embrulho com maconha

Substância Entorpecente
Caso ocorreu na tarde da última quinta-feira (09)
Na tarde da última quinta-feira (09), por volta de 15h30, o chefe de equipe do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) encontrou, em seu local de trabalho, um embrulho com maconha.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava realizando ronda ao redor da unidade, na área interna, nas proximidades da caixa d'água, quando encontrou um embrulho de cor preta, contendo em seu interior a substância entorpecente.
Ainda segundo o registro policial, o comunicante informou que, possivelmente, alguém passou pela rua e jogou o embrulho por cima do muro.
Sem mais informações sobre possíveis suspeitos, a Polícia segue investigando o caso.
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