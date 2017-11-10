Idoso é brutalmente assassinado a pauladas em fazenda onde trabalhava

Um idoso de 61 anos foi brutalmente assassinado a pauladas em uma fazenda localizada no município de Amambai, local onde trabalha como caseiro.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o idoso identificado como F. P. B. teria sido amarrado nos pés, com um cinto de couro. A violência das pancadas teria sido tão grande que o rosto da vítima estava totalmente desfigurado.

O corpo do homem foi encontrado a 1.000 metros da sede de sua casa e a 800 metros de dois veículos, um Fiat Uno, que teria sido incendiado e chamado a atenção de testemunhas, que acionaram a Polícia Civil do município, e um Fiat Strada, que estava completamente abandonado.

O caso foi registrado como homicídio simples e mobiliza equipes policiais, para que sejam feitos os esclarecimentos necessários.