Idoso é brutalmente assassinado a pauladas em fazenda onde trabalhava

Policial
O crime ocorreu na última quinta-feira (09)
Um idoso de 61 anos foi brutalmente assassinado a pauladas em uma fazenda localizada no município de Amambai, local onde trabalha como caseiro.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o idoso identificado como F. P. B. teria sido amarrado nos pés, com um cinto de couro. A violência das pancadas teria sido tão grande que o rosto da vítima estava totalmente desfigurado.
O corpo do homem foi encontrado a 1.000 metros da sede de sua casa e a 800 metros de dois veículos, um Fiat Uno, que teria sido incendiado e chamado a atenção de testemunhas, que acionaram a Polícia Civil do município, e um Fiat Strada, que estava completamente abandonado.
O caso foi registrado como homicídio simples e mobiliza equipes policiais, para que sejam feitos os esclarecimentos necessários.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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