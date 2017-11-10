Motorista mata jovem atropelado, deixa outro ferido e foge do local sem prestar socorro

Acidente de Trânsito
Acidente fatal ocorreu em Dourados, na noite da última quinta-feira (09)
Na noite da última quinta-feira (09), um jovem identificado como L. E. R., de 20 anos, morreu após ser atropelado por um veículo cujo motorista fugiu sem prestar socorro. O acidente também deixou outro jovem de 17 anos ferido, primo da vítima fatal.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 23h30, os dois acessavam a Perimetral Norte, em Dourados, em uma Yamaha YBR, quando foram surpreendidos pelo veículo que os atingiu em cheio. O carro permanece sem identificação.
O jovem de 20 anos morreu na hora. O menor foi socorrido por uma equipe do SAMU e, em seguida, encaminhado para o Hospital da Vida, em estado grave.
A Polícia Militar do município segue investigando o caso.
Apreensão de drogas
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Luto
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