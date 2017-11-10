Operação conjunta apreende 1,7 tonelada de maconha na BR-163

Tráfico
Droga seria levada para o Nordeste do país
Uma operação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em conjunto com a Denar (Delegacia de Repressão ao Narcotráfico) apreendeu 1,7 toneladas de maconha em Campo Grande. A apreensão foi na noite de ontem, na BR-163. A droga seria levada para Alagoas.
De acordo com o delegado João Paulo Sartori, da Denar, e o inspetor da PRF, Fabio Barbosa Mardini, policiais foram informados, por meio de denúncia anônima, que um carregamento de drogas passaria por Campo Grande.
Com a informação em mãos, os policiais montaram campana no posto da PRF, até que abordaram um caminhão da empresa Pré-forma Plásticos. A droga estava escondida dentro de caixas, em meio a plásticos, no veículo.
O motorista do caminhão, Adelson Julião da Silva, 45 anos, contou que deixou uma carga da empresa em Ponta Porã, onde foi convidado para fazer o transporte da droga. Como iria voltar com o caminhão parcialmente vazio, ele aceitou o serviço pelo qual receberia R$ 5 mil.
Adelson foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele já tinha passagem pela polícia por contrabando de pneus.
Conforme o delegado, a apreensão é parte da operação Cérbero, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas em rodovias do Estado.
Apreensão de drogas
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