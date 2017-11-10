Pelotão de Trânsito recupera bicicleta furtada há 2 anos

O 2º BPM Pelotão de Trânsito de Três Lagoas recuperou, na manhã da última quinta-feira (09), uma bicicleta furtada durante abordagem na Lagoa Maior.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a guarnição realizava policiamento na orla da Lagoa Maior, e avistou um indivíduo suspeito transitando com uma bicicleta em local proibido. Foi realizada a abordagem e, durante checagem, constatou-se que a bicicleta do jovem era produto de um furto ocorrido em 2015.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com a bicicleta apreendida para providências cabíveis.