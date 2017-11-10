Pelotão de Trânsito recupera bicicleta furtada há 2 anos

Policial
Caso ocorreu na manhã da última quinta-feira (09)
O 2º BPM Pelotão de Trânsito de Três Lagoas recuperou, na manhã da última quinta-feira (09), uma bicicleta furtada durante abordagem na Lagoa Maior.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a guarnição realizava policiamento na orla da Lagoa Maior, e avistou um indivíduo suspeito transitando com uma bicicleta em local proibido. Foi realizada a abordagem e, durante checagem, constatou-se que a bicicleta do jovem era produto de um furto ocorrido em 2015.
Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com a bicicleta apreendida para providências cabíveis.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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