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Trânsito

Motociclista embriagado tenta fugir da PM e acaba detido

Caso aconteceu na madrugada deste sábado (10)

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/11/2017 às 08:25

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Um motociclista identificado como G. F. G., de 26 anos, acabou detido em flagrante após tentar empreender fuga da Polícia Militar no início da madrugada deste sábado (10), em Bela Vista.

De acordo com o registro do boletim de ocorrência, durante policiamento na Rua Barão de Ladário, frente ao Posto Aroeira, a equipe de patrulha da PM visualizou, passando pelo quebra-molas em frente ao Fórum, uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor vermelha, transitando em alta velocidade. 

Ao chegar na frente do mercado São José, o motociclista quase bateu com uma outra moto que seguia no mesmo sentido, tendo que frear bruscamente e arrastar o pneu para evitar a colisão. Diante da atitude suspeita, foi realizada a tentativa de abordagem, mas o homem acelerou e fugiu. 

A PM acompanhou o homem pelas ruas Visconde de Taunay, Eduardo Peixoto e Antônio Vargas, e só conseguiu abordá-lo no momento em que o mesmo acessou a Avenida Teodoro Sativa.

O condutor, além de apresentar sinais de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, vermelhidão nos olhos e odor etílico, não possui habilitação ou permissão para dirigir. 

O motociclista foi conduzido à Delegacia local e, a moto, encaminhada para o pátio do Detran.

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