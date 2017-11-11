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Segurança

PMMS inicia a 2ª fase da Operação ENEM 2017

A operação teve início no 9° Batalhão de Suprimentos do Exército Brasileiro onde foram embarcadas as cargas de malotes de provas em viaturas dos Correios

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/11/2017 às 10:53

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A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou, na última sexta-feira (10), a 2ª fase da Operação ENEM – 2017. A operação teve início no 9° Batalhão de Suprimentos do Exército Brasileiro onde foram embarcadas as cargas de malotes de provas em viaturas dos Correios que seguiram com escoltas da Polícia Militar até os municípios que participarão do processo do ENEM 2017.

A Coordenação Operacional no Estado de Mato Grosso do Sul está sob responsabilidade do Tenente-Coronel Flávio Luis Filiú da Silva, que ficou responsável por coordenar a operação e representar a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul nas tratativas junto ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Em Brasília funcionará o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC que tem como represente e ligação da Operação no Estado de Mato Grosso do Sul o tenente-coronel QOPM Ademir de Oliveira, que atuará em sintonia com o Coordenador Operacional para a resolução de demandas que possam afetar o processo do ENEM 2017.

A Operação é apoiada ainda pelos Comandantes dos Grandes Comandos que atuam diretamente no planejamento tático das Unidades Operacionais subordinadas garantindo, aos candidatos e profissionais envolvidos, uma maior segurança quanto à lisura do ENEM 2017.

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