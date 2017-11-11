Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:14

Buscar

Últimas notícias
X

Prejuízo

Vândalos arrombam cadeados e picham banco de ponto de táxi contra a ROTAI

Ponto de táxi fica localizado na Rua Teodoro Rondon, no centro de Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/11/2017 às 10:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vândalos arrombaram os cadeados de um ponto de táxi no centro de Aquidauana, na Praça dos Estudantes, e deixaram uma "mensagem" pichada contra a ROTAI (Rondas Intensivas e Táticas do Interior) no banco do local.

Segundo os trabalhadores do local, é a primeira vez que esse tipo de ação acontece. Os vândalos serraram os cadeados do quatro armários, reviraram tudo e não levaram nada. 

Eles ainda acreditam que o ato de vandalismo tenha ocorrido na madrugada deste sábado (10), já que o último taxista saiu do local por volta de 22h20 da última sexta-feira (09).

ROTAI

As pichações contra os policiais da ROTAI acontecem com frequência. Informações da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" esclarecem que, somente neste ano, é a terceira vez que isso acontece. O primeiro registro foi no bairro São Pedro e, o segundo, no bairro Serraria.

De acordo com os policiais da ROTAI, o caso será investigado.

 

*Fotos: Luiz Guido Junior

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo