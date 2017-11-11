Vândalos arrombam cadeados e picham banco de ponto de táxi contra a ROTAI

Prejuízo
Ponto de táxi fica localizado na Rua Teodoro Rondon, no centro de Aquidauana
Vândalos arrombaram os cadeados de um ponto de táxi no centro de Aquidauana, na Praça dos Estudantes, e deixaram uma "mensagem" pichada contra a ROTAI (Rondas Intensivas e Táticas do Interior) no banco do local.
Segundo os trabalhadores do local, é a primeira vez que esse tipo de ação acontece. Os vândalos serraram os cadeados do quatro armários, reviraram tudo e não levaram nada.
Eles ainda acreditam que o ato de vandalismo tenha ocorrido na madrugada deste sábado (10), já que o último taxista saiu do local por volta de 22h20 da última sexta-feira (09).
ROTAI
As pichações contra os policiais da ROTAI acontecem com frequência. Informações da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" esclarecem que, somente neste ano, é a terceira vez que isso acontece. O primeiro registro foi no bairro São Pedro e, o segundo, no bairro Serraria.
De acordo com os policiais da ROTAI, o caso será investigado.
*Fotos: Luiz Guido Junior
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS