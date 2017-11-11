Vândalos arrombam cadeados e picham banco de ponto de táxi contra a ROTAI

Vândalos arrombaram os cadeados de um ponto de táxi no centro de Aquidauana, na Praça dos Estudantes, e deixaram uma "mensagem" pichada contra a ROTAI (Rondas Intensivas e Táticas do Interior) no banco do local.

Segundo os trabalhadores do local, é a primeira vez que esse tipo de ação acontece. Os vândalos serraram os cadeados do quatro armários, reviraram tudo e não levaram nada.

Eles ainda acreditam que o ato de vandalismo tenha ocorrido na madrugada deste sábado (10), já que o último taxista saiu do local por volta de 22h20 da última sexta-feira (09).

ROTAI

As pichações contra os policiais da ROTAI acontecem com frequência. Informações da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" esclarecem que, somente neste ano, é a terceira vez que isso acontece. O primeiro registro foi no bairro São Pedro e, o segundo, no bairro Serraria.

De acordo com os policiais da ROTAI, o caso será investigado.

*Fotos: Luiz Guido Junior