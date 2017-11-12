Fazendeiro acaba multado em R$ 78 mil por voçoroca e degradação ambiental

Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizavam vistoria nas propriedades rurais do município de Juti e localizaram na sexta-feira, (10) em uma fazenda, diversas degradações ambientais, inclusive, em áreas protegidas de preservação permanente (APP). Na propriedade rural, a PMA verificou que o gado era mantido adentrando as matas ciliares de um córrego que corta a propriedade.

A falta de conservação do solo na propriedade e o pisoteio dos animais fizeram com que surgissem diversas erosões e uma grande voçoroca de 1.300 metros, por 6 metros de profundidade, da qual foram carreados sedimentos, causando assoreamento do córrego que corta a propriedade.

As atividades foram paralisadas. O fazendeiro, residente em Naviraí, foi autuado administrativamente e multado em R$ 78 mil. O autuado também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena é de um a três anos de detenção.