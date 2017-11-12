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Confusão

Homem leva dois tiros depois de pedir carona durante discussão em bar

Vítima foi socorrida pelo pai e levada para a Santa Casa

Renan Nucci

Publicado em 12/11/2017 às 09:18

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Homem de 36 levou dois tiros na nesta madrugada, depois de pedir carona em um bar localizado na Mata do Jacinto, em Campo Grande. O autor estava nervoso e discutia com uma mulher quando a vítima o interrompeu solicitando o transporte. Não há relatos de rixa e é possível que ele tenha se irritado.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem detalhou que estava bebendo no bar e que em certo momento decidiu ir embora. Ele então pediu a carona, mas a resposta foi dada de forma agressiva. "Eu não vou dar carona pra você. Some daqui", teria dito o  autor que em seguida foi ao carro, pegou uma arma e atirou.

A vítima foi atingida no joelho e pé direito, de raspão, e pediu socorro ao pai, que a acompanhou até a Santa Casa. Questionado se teria alguma dívida, rixa ou até mesmo se conhecia o atirador, o homem disse que não e confessou que o autor pode ter ficado irritado ao ser interrompido durante a discussão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.
 

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