Jovem é encontrado morto a facadas em plantação de soja

Homicídio
Polícia Civil investiga o caso
Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (12) em um terreno baldio na Rua Rangel Torres, no Jardim dos Estados em Dourados.
Conforme o site Dourados News, a vítima ainda não foi identificada. As Polícias Civil e Militar estão no local.
Segundo as primeiras informações da polícia, populares encontraram o corpo e os acionaram a corporação.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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