Jovem é encontrado morto a facadas em plantação de soja

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (12) em um terreno baldio na Rua Rangel Torres, no Jardim dos Estados em Dourados.



Conforme o site Dourados News, a vítima ainda não foi identificada. As Polícias Civil e Militar estão no local.

Segundo as primeiras informações da polícia, populares encontraram o corpo e os acionaram a corporação.