PMA supreende pescadores que faziam arrastão no rio Miranda

Durante fiscalização ambiental na operação Piracema no rio Miranda, em uma região conhecida como Cemitério dos Heróis, Policiais Militares Ambientais de Jardim surpreenderam quatro pescadores que faziam pesca do tipo arrastão com uso de redes de pesca (petrechos proibidos).

Ao avistar a fiscalização, os infratores fugiram pela mata densa e abandonaram duas redes de pesca, que foram apreendidas. Apesar da fuga, os elementos conhecidos pela as alcunhas de Gilmarzinho, Paquinha, Coruja e Zé Minhoca foram identificados e eles responderão por crime ambiental de pesca predatória e poderão pegar pena um a três anos de detenção.

Os infratores também serão multados administrativamente. A multa prevista é de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.

Os elementos não tinham conseguido capturar peixes ainda porque iniciavam a pescaria ilegal. Porém, caso a fiscalização não chegasse, com petrechos do tipo rede em pesca nesta modalidade, conseguiriam depredar um cardume rapidamente, especialmente, no período de piracema em que grandes cardumes estão formados.