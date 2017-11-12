Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:14

Buscar

Últimas notícias
X

Crime organizado

PRF apreende maconha e 11 mil munições que saíram do MS rumo ao PR

Material foi flagrado no estado do Paraná

Renan Nucci

Publicado em 12/11/2017 às 09:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem, no município de Guaíra, na região oeste do Paraná, 11.098 munições de fuzil e pistola, além de 53,5 quilos de maconha. O material ilícito era transportado em um Fiat Uno que saiu de Mato Grosso do Sul, conforme divulgado pela própria corporação em nota.

A suspeita é de que a carga tenha sido adquirida no Paraguai.  Esta é a maior apreensão do tipo feita neste ano pela PRF no Paraná. 

Segundo a PRF, durante fiscalização de rotina na BR-163, a equipe operacional da Ponte Ayrton Senna deu ordem de parada ao motorista que saía de território sul-mato-grossense. O homem não obedeceu e fugiu, mas abandonou o veículo carregado e entrou em uma mata nas imediações. Os policiais fizeram buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.

Dentro do veículo havia 5 mil unidades de calibre 9 milímetros, outras 4,9 mil, de calibre .40, e ainda 798 munições para fuzil calibre 7,62 e 400 munições para fuzil calibre 5,56, além da maconha. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. A PRF acredita que o armamento fosse usado para fortalecer o crime organizado em grandes centros.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo