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Trânsito

Acidentes de trânsito no fim de semana mobilizam Equipe de Resgate e Salvamento

Corpo de Bombeiros de Aquidauana e Anastácio atendeu às ocorrências durante todo o fim de semana

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/11/2017 às 08:39

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A Equipe de Resgate e Salvamento do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente - Aquidauana/Anastácio atendeu a diversas ocorrências de acidentes de trânsito durante todo o fim de semana. 

Sábado

No sábado (11), às 16h18, na Avenida Duque de Caxias, em Anastácio, um acidente entre carro e moto deixou duas vítimas, identificadas como J. R. S., de 40 anos, que estava consciente e orientada, na garupa da moto, ao solo, já sem capacete, com escoriações nos cotovelos e nas mãos, além de um corte no pé direito, e O. S. C., de 38 anos, consciente e orientado, também já sem capacete, que apresentava escoriações nos cotovelos, mãos e joelhos. 

Ambos foram transportados ao PS Municipal de Aquidauana.

Já às 19h56, na Índio Neco, na Vila Umbelina, também em Anastácio, foi identificada uma vítima após a colisão entre dois carros. A mulher identificada como E. M. R. S., de 32 anos, estava sentada no banco de passageiro do veículo, reclamando de dores no pescoço. Ela também foi transportada ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

Domingo

No domingo (12), às 06h54, na Rua dos Ferroviários, em Aquidauana, uma idosa identificada como B. R. C., de 62 anos, foi atropelada. Ela foi encontrada pela Equipe de Resgate e Salvamento ainda no solo, apresentando um corte na cabeça e um hematoma no lado direito do rosto. 

Já às 22h, na Avenida Pantaneta, próximo a Pizzaria do Joinha, também em Aquidauana, uma colisão entre dois carros deixou duas vítimas. Um homem, A. S. A., de 37 anos, estava dentro do veículo, sem lesões aparentes, e um jovem de 19 anos, M. N. M. O.,  condutor do outro veículo, que foi encontrado deambulando pelo local, apresentando a perda de um dente. 

Todos os casos foram transportados ao PS Municipal.

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