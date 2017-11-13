Após dois dias sem notícias, homem encontra sobrinho morto no Nova Aquidauana

No último domingo (12), um homem identificado como D. T. B., de 29 anos foi encontrado morto no interior de sua residência por seu tio, A. C. de B., de 51 anos, na Rua Alzira Pace, no Nova Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 17h30, a testemunha do caso recebeu uma ligação de seu irmão, que mora na Fazenda Primavera, na Estrada Taboco, dizendo que estava preocupado com o filho, pois ele estava há dois dias sem contato. Nesse momento, o pai da vítima pediu que o homem fosse até sua residência para ver se estava tudo certo.

Em seguida, ele foi até a casa e percebeu que ela estava toda fechada, mas que o carro do sobrinho estava na garagem. Para a Polícia, ele informou que chamou várias vezes, porém não foi atendido, o que o motivou a abrir a janela do quarto. Quando fez isso, notou a vítima caída no chão e continuou gritando seu nome e, sem nenhuma resposta, notou o mau cheiro que vinha do lugar, percebendo que o sobrinho estava morto.

O homem acionou a Delegacia de Polícia da região, que enviou ao local dois investigadores e a Perícia Criminal.

O caso segue sob investigação.