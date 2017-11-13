Criança e adolescente morrem afogados em lago de contenção

Na tarde do último domingo (12), uma criança e um adolescente morreram afogados em um lago de contenção do município de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Informações dão conta de que o caso ocorreu durante a tarde. Eles estavam brincando no local, quando a criança de aproximadamente 9 anos teria escorregado e afundado. O adolescente, na tentativa de salvar a vida da primeira vítima, teria se atirado na água e também morreu afogado.

Após populares perceberem o que havia ocorrido, um homem desceu rapidamente no lago e conseguiu tirar a criança, já sem vida. Ele teria acionado o Corpo de Bombeiros e a Polícia do município para buscar o outro corpo, sem sucesso.

Somente na manha desta segunda-feira (13) o corpo do adolescente foi encontrado, a aproximadamente três metros de profundidade.

As duas vítimas seguem sem identificação.