Criança e adolescente morrem afogados em lago de contenção

Tragédia
Caso ocorreu na tarde do último domingo (12), em Chapadão do Sul
Na tarde do último domingo (12), uma criança e um adolescente morreram afogados em um lago de contenção do município de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul.
Informações dão conta de que o caso ocorreu durante a tarde. Eles estavam brincando no local, quando a criança de aproximadamente 9 anos teria escorregado e afundado. O adolescente, na tentativa de salvar a vida da primeira vítima, teria se atirado na água e também morreu afogado.
Após populares perceberem o que havia ocorrido, um homem desceu rapidamente no lago e conseguiu tirar a criança, já sem vida. Ele teria acionado o Corpo de Bombeiros e a Polícia do município para buscar o outro corpo, sem sucesso.
Somente na manha desta segunda-feira (13) o corpo do adolescente foi encontrado, a aproximadamente três metros de profundidade.
As duas vítimas seguem sem identificação.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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