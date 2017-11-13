Equipe da ROTAI de Aquidauana conduz três pessoas à Delegacia

ROTAI
Caso ocorreu no sábado (11), por volta das 16h, e foi divulgado pela equipe do 7º Batalhão PM
A equipe da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) de Aquidauana divulgou, através de rede social, que conduziu três pessoas à Delegacia do Município, com o objetivo de retirar mais drogas das ruas.
De acordo com o texto, no sábado (11), por volta das 16h, um jovem de 19 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, respectivamente, foram flagrados na Vila Pinheiro com maconha e, em seguida, conduzidos até a Delegacia de Polícia Militar.
Informações ainda dão conta de que o mesmo jovem já teria sido preso no dia 6 de novembro, também por estar portando drogas, no mesmo local e ao lado de dois adolescentes, sendo um deles o mesmo que também foi conduzido à Delegacia desta vez.
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