Homem discute com esposa, se afoga no rio Aquidauana e mobiliza ação do Corpo de Bombeiros

Perigo
Caso foi registrado na noite do último domingo (12)
Solicitados por populares que se encontravam às margens do rio Aquidauana, na "prainha de Anastácio", os militares do Corpo de Bombeiros do Quartel de Anastácio se dirigiram ao local para atender um afogamento de pessoa.
Com posse de kaiak, remo, flutuador salva vidas e nadadeiras, a equipe se deslocou até o outro lado da margem do rio, onde foi avistado e resgatado um homem identificado como R. G. de A., de 27 anos.
Informações dão conta de que a vítima teria discutido com a esposa antes do ocorrido.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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