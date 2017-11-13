Homem discute com esposa, se afoga no rio Aquidauana e mobiliza ação do Corpo de Bombeiros

Solicitados por populares que se encontravam às margens do rio Aquidauana, na "prainha de Anastácio", os militares do Corpo de Bombeiros do Quartel de Anastácio se dirigiram ao local para atender um afogamento de pessoa.

Com posse de kaiak, remo, flutuador salva vidas e nadadeiras, a equipe se deslocou até o outro lado da margem do rio, onde foi avistado e resgatado um homem identificado como R. G. de A., de 27 anos.

Informações dão conta de que a vítima teria discutido com a esposa antes do ocorrido.