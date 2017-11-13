Jovem morre afogado em piscina durante churrasco com amigos no Tênis Clube

Ponta Porã
Vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu
Luiz Otávio Vilhagra de Souza, de 20 anos, morreu afogado no final da tarde de ontem (12), na piscina do União Tênis Clube, em Ponta Porã. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima participava de um churrasco com amigos e não sabia nadar.
Testemunhas relataram que o rapaz havia permanecido o tempo todo na parte rasa da piscina. Porém, após momentos de distração, uma das pessoas viu ele no fundo, se afogando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou reanimá-lo.
Apesar dos esforços, o rapaz morreu enquanto recebia atendimento médico no Hospital Regional. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que possam atestar as causas da morte. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte a esclarecer.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS