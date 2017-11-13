Jovem morre afogado em piscina durante churrasco com amigos no Tênis Clube

Luiz Otávio Vilhagra de Souza, de 20 anos, morreu afogado no final da tarde de ontem (12), na piscina do União Tênis Clube, em Ponta Porã. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima participava de um churrasco com amigos e não sabia nadar.

Testemunhas relataram que o rapaz havia permanecido o tempo todo na parte rasa da piscina. Porém, após momentos de distração, uma das pessoas viu ele no fundo, se afogando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou reanimá-lo.

Apesar dos esforços, o rapaz morreu enquanto recebia atendimento médico no Hospital Regional. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que possam atestar as causas da morte. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte a esclarecer.