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Afogamento

Jovem morre afogado em piscina na fronteira de MS

Caso ocorreu no último domingo (12), no município de Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/11/2017 às 08:25

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Um jovem de 20 anos identificado como L. O. V. de S., morreu após se afogar na piscina de um clube, durante um churrasco, na fronteira de Mato Grosso do Sul, no município de Ponta Porã, por volta das 18h do útimo domingo (12).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo tio da vítima, E. F. D. V., de 43 anos, que testemunhou o fato, o rapaz, que não sabia nadar, estava na parte rasa da piscina, mas de repente foi visto no fundo, se afogando. 

Populares que estavam no local ainda tentaram reanimar o jovem até a chegada do Corpo de Bombeiros, que o socorreu até o Hospital Regional, mas ele não resistiu.

O caso foi registrado como "morte a esclarecer" e segue sob investigação da polícia do município.

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