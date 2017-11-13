PRF apreende veículo carregado com cocaína na rodovia BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde deste domingo 34,5 quilos de cocaína. A apreensão foi no km 143 da BR-262, em Água Clara, onde os policiais rodoviários deram ordem de parada ao veículo Fiat Strada com placas aparentes de São José do Rio Preto (MG).

Nos compartimentos ocultos do carro, foram encontrados vários tabletes de cocaína, que totalizaram 34,5 quilos da droga. A equipe constatou que o automóvel tinha sinais de adulteração, entretanto não foi possível identificar os dados original do veículo.



O motorista, de 25 anos, foi preso em flagrante e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O condutor declarou ter pego o carro carregado em Campo Grande, levaria até de São Paulo (SP), e lá receberia pelo tráfico.



A equipe apreendeu um celular, a quantia de R$ 648 e 15 cheques. O veículo, juntamente com o entorpecente, dinheiro cheques e o motorista, foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara.