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Aquidauana

Trabalhador é esfaqueado em tentativa de roubo na Vila Trindade

Autores estavam em uma moto Honda preta

Renan Nucci

Publicado em 13/11/2017 às 16:10

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Homem de 37 anos que trabalha no frigorífico Buriti passou por momentos de tensão nesta madrugada, na região da Vila Trindade, em Aquidauana. A vítima foi esfaqueada em uma tentativa de roubo depois de ser abordada por dois homens em uma moto. A Polícia Militar fez rondas pela região, mas não encontrou nenhum dos suspeitos.

A vítima relatou que, por volta das 03h40, seguia de bicicleta pela estrada que dá acesso ao estande de tiro, quando os autores se aproximaram em uma moto Honda preta. O piloto pediu um cigarro e a vítima disse que não fumava. Em seguida exigiu o celular, mas o trabalhador informou que não tinha. Neste momento, o ladrão atacou o homem com uma facada, fugindo em seguida.

A vítima correu e pediu ajuda no frigorífico, onde foi socorrida pelos bombeiros e levada para o pronto-socorro, com um corte de aproximadamente cinco centímetros na barriga. No início desta tarde, depois que foi liberado pelo hospital, o homem procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência.

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