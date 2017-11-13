Trabalhador é esfaqueado em tentativa de roubo na Vila Trindade

Homem de 37 anos que trabalha no frigorífico Buriti passou por momentos de tensão nesta madrugada, na região da Vila Trindade, em Aquidauana. A vítima foi esfaqueada em uma tentativa de roubo depois de ser abordada por dois homens em uma moto. A Polícia Militar fez rondas pela região, mas não encontrou nenhum dos suspeitos.

A vítima relatou que, por volta das 03h40, seguia de bicicleta pela estrada que dá acesso ao estande de tiro, quando os autores se aproximaram em uma moto Honda preta. O piloto pediu um cigarro e a vítima disse que não fumava. Em seguida exigiu o celular, mas o trabalhador informou que não tinha. Neste momento, o ladrão atacou o homem com uma facada, fugindo em seguida.

A vítima correu e pediu ajuda no frigorífico, onde foi socorrida pelos bombeiros e levada para o pronto-socorro, com um corte de aproximadamente cinco centímetros na barriga. No início desta tarde, depois que foi liberado pelo hospital, o homem procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência.