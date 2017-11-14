Homem é executado por pistoleiros de moto em conveniência

Um homem identificado como F. M., de 30 anos, foi executado a tiros de pistola calibre .380 em uma conveniência do município de Ponta Porã.

Informações dão conta de que a vítima, por volta das 19h30, estava tomando cerveja na companhia de amigos na Conveniência Esquina Beer, quando pistoleiros de moto chegaram ao local e o garupa efetuou dois disparos contra o homem, que morreu instantaneamente.

A Polícia Civil do município investiga se o caso seria um acerto de contas, uma vez que, há oito anos, a vítima teria se envolvido em um acidente com um trator tipo pá carregadora, que matou uma criança no distrito de Sanga Puitã.

O corpo foi levado ao IML, a espera dos familiares.