Homem é executado por pistoleiros de moto em conveniência

Assassinato
Homicídio foi registrado na noite da última segunda-feira (13)
Um homem identificado como F. M., de 30 anos, foi executado a tiros de pistola calibre .380 em uma conveniência do município de Ponta Porã.
Informações dão conta de que a vítima, por volta das 19h30, estava tomando cerveja na companhia de amigos na Conveniência Esquina Beer, quando pistoleiros de moto chegaram ao local e o garupa efetuou dois disparos contra o homem, que morreu instantaneamente.
A Polícia Civil do município investiga se o caso seria um acerto de contas, uma vez que, há oito anos, a vítima teria se envolvido em um acidente com um trator tipo pá carregadora, que matou uma criança no distrito de Sanga Puitã.
O corpo foi levado ao IML, a espera dos familiares.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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