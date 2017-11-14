Ladrões invadem Caic e furtam 17 luminárias das salas de aula

Criminosos furtaram 17 luminárias das salas de aula na escola Caic, em Aquidauana. Nesta terça-feira, o diretor da unidade procurou a Polícia Civil para denunciar o caso. Segundo ele, esta não é a primeira vez que a instituição é alvo de ladrões que costumam agir sempre nos finais de semana. Ainda conforme o diretor, não há sinais de arrombamento no local. O caso é investigado.