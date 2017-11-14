Ladrões invadem Caic e furtam 17 luminárias das salas de aula

Criminalidade
Caso foi denunciado hoje pelo diretor da unidade
Criminosos furtaram 17 luminárias das salas de aula na escola Caic, em Aquidauana. Nesta terça-feira, o diretor da unidade procurou a Polícia Civil para denunciar o caso. Segundo ele, esta não é a primeira vez que a instituição é alvo de ladrões que costumam agir sempre nos finais de semana. Ainda conforme o diretor, não há sinais de arrombamento no local. O caso é investigado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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