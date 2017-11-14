Mulher é autuada pela PMA por manter, ilegalmente, filhote de arara em cativeiro

A Polícia Militar Ambiental de São Gabriel do Oeste autuou, na última segunda-feira (13), uma mulher de 52 anos que mantinha em cativeiro um filhote de Arara-Canindé (Ara Ararauna).

De acordo com informações da assessoria da PMA, eles receberam denúncias de que a mulher estaria mantendo o animal em sua residência, no município de Camapuã.

A guarnição compareceu ao local e confirmou a denúncia. No ato, a infratora foi autuada administrativamente e recebeu multa no valor de R$5.000,00. Ela também foi levada à Delegacia de Polícia Civil do município e responderá por crime ambiental. Caso haja a condenação, ela poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.