Mulher é autuada pela PMA por manter, ilegalmente, filhote de arara em cativeiro

Crime Ambiental
Equipe da Polícia Militar Ambiental recebeu denúncias de que a mulher estaria mantendo o animal em sua residência
A Polícia Militar Ambiental de São Gabriel do Oeste autuou, na última segunda-feira (13), uma mulher de 52 anos que mantinha em cativeiro um filhote de Arara-Canindé (Ara Ararauna).
De acordo com informações da assessoria da PMA, eles receberam denúncias de que a mulher estaria mantendo o animal em sua residência, no município de Camapuã.
A guarnição compareceu ao local e confirmou a denúncia. No ato, a infratora foi autuada administrativamente e recebeu multa no valor de R$5.000,00. Ela também foi levada à Delegacia de Polícia Civil do município e responderá por crime ambiental. Caso haja a condenação, ela poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.
O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.
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