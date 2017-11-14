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Mato Grosso do Sul

Operação 'Papiros da Lama' cumpre medidas em Aquidauana

Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Receita Federal deflagram a operação nesta terça-feira (14)

Schimene Duque Weber

Publicado em 14/11/2017 às 09:00

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A Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e a Receita Federal deflagram hoje (14) a quinta fase da Operação Lama Asfáltica batizada como "Papiros da Lama", cumprindo medidas em Aquidauana.

De acordo com informações da Assessoria da PF, a investigação da Lama Asfáltica, desde seu início, tem como objetivo acabar com Organização Criminosa que desviou recursos públicos por meio do direcionamento de licitações públicas, superfaturamento de obras públicas, aquisição fictícia ou ilícita de produtos, financiamento de atividades privadas sem relação com a atividade-fim de empresas estatais, concessão de créditos tributários com vistas ao recebimento de propina e corrupção de agentes públicos.

Os recursos desviados passaram por processos elaborados de ocultação da origem, resultando na configuração do delito de lavagem de dinheiro. 

Papiros da Lama

Esta nova fase da investigação foi programada após a análise dos materiais apreendidos em fases anteriores, cotejados com fiscalizações, exames periciais e diligências investigativas e, ainda, corroborados por depoimentos de colaboradores, os quais participaram do esquema delituoso. Estas provas permitiram a identificação da linha investigativa adotada pela Força Tarefa acerca do modo de atuação da Organização Criminosa.

Restaram corroboradas as provas já existentes acerca de desvios e superfaturamentos em obras públicas, direcionamento de licitações, uso de documentos ideologicamente falsos para justificar a continuidade e o aditamento de contratos, aquisição ilícita e irregular de produtos e obras, concessão de créditos tributários direcionados, tudo com a participação de servidores públicos.

Os valores repassados a título de propina eram mascarados com diversos tipos de operações simuladas, de forma a dar falsa impressão de licitude ao aumento patrimonial dos integrantes da Organização Criminosa ou de dar maior sustentação financeira aos seus projetos. Uma das novas formas descobertas da lavagem de capitais era a aquisição, sem justificativa plausível, de obras jurídicas, por parte de empresa concessionária de serviço público e direcionamento dos lucros, por interposta pessoa, a integrante do grupo criminoso. 

Prejuízos e Medidas

Os prejuízos causados pela Organização Criminosa ao erário, levando-se em consideração as fraudes e as propinas pagas a integrantes da Organização Criminosa passam dos R$ 235 milhões (duzentos e trinta e cinco milhões de reais).

Estão sendo cumpridos dois Mandados de Prisão Preventiva, dois Mandados de Prisão Temporária, seis Mandados de Condução Coercitiva, 24 Mandados de Busca e Apreensão, além do sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e empresas investigadas. Além de Aquidauana, as medidas estão sendo cumpridas em Campo Grande, Nioaque e São Paulo/SP, com a participação de mais de 300 Policiais Federais, servidores da CGU e servidores da Receita Federal.

 

*Com informações da Assessoria de Comunicação da PF

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