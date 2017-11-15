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Prisão

Equipes da PM prendem ladrão da moto preta que aterrorizava Aquidauana e Anastácio

Autor de 31 anos foi preso e estava com diversos produtos roubados

Renan Nucci

Publicado em 15/11/2017 às 14:18

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Ação conjunta entre equipes da Agência Local de Inteligência (ALI) e Radiopatrulhas de Aquidauana e Anastácio, ambas do 7º Batalhão da PM, resultou na prisão do autor de diversos roubos e furtos na região.

Nos últimos dias, várias pessoas, principalmente mulheres, tiveram suas bolsas, carteiras e celulares furtados por um homem que, segundo elas, de posse de uma arma, aproximava-se com uma motocicleta preta, anunciava o assalto e saia logo em seguida com os objetos furtados. 

Os fatos causaram temor da população, por conta da agressividade e ousadia do autor quando praticava os furtos. A partir disso, a PM passou a efetuar rondas, a fim de monitorar os locais onde os furtos ocorreram e possíveis suspeitos com as características informadas pelas vitimas.

Assim, ontem (14), por volta das 19 horas, os policiais da Equipe ALI avistaram um indivíduo tentando furtar objetos contidos no interior do bagageiro de uma motocicleta estacionada em frente a um centro de treinamento físico, no Centro de Aquidauana. Imediatamente a Equipe de Radiopatrulha foi informada, indo rapidamente ao local, para intervir na tentativa de furto. 

Ao ver os policiais miliares se aproximando, o autor tentou fugir da guarnição de serviço, conduzindo uma motocicleta preta, mas foi detido logo em seguida. Com ele estava um aparelho de telefone celular e documentos pessoais de uma mulher que, segundo o próprio autor, foi furtado em frente a uma escola de Aquidauana. 

Ao ser questionado sobre os furtos ocorridos na cidade, entrou em contradição em suas palavras, respondendo coisas desconexas. Em seguida, assumiu a autoria de alguns deles, dizendo que os produtos furtados estavam escondidos em sua residência. Com isso, as equipes foram até esse local indicado, lá encontrando diversos produtos de origem desconhecida, dentre celulares, carteiras com documentos pessoais e outros. 

Assim, o homem de 31 anos de idade foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, junto com tais produtos, para as providências e investigações sobre o autor e sua eventual participação nos outros furtos cometidos. 

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