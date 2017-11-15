Homem é preso em flagrante após tentar estuprar e ameaçar duas vítimas

Na manhã da última terça-feira (14), um homem de 34 anos foi preso em flagrante após tentar estuprar e ameaçar duas vítimas, de 21 e 33 anos, no município de Bonito.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as vítimas relataram, através de contato com o número 190, que um homem estaria visivelmente embriagado andando pelo bairro Jardim Boa Vista, na Rua das Margaridas, mostrando seu órgão genital para as pessoas que ali passavam e importunando os moradores do local.

Relataram, também, que ao chegarem em casa, o homem invadiu a residência e as ameaçou, dizendo "agora vocês são minhas, senão vou tocar fogo na casa e no carro!".

Os oficiais foram até o local e realizaram, em flagrante, a prisão do homem, que vai responder pelos crimes de estupro na forma tentada, ameaça e perturbação do trabalho ou do sossego alheios.