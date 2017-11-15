Mulher invade residência, faz ameaças e se esconde em mandiocal na Vila Pinheiro

No início da madrugada desta quarta-feira (15), por volta de 00h23, uma mulher identificada como I. da S. S., de 50 anos, invadiu uma residência localizada na Vila Pinheiro, em Aquidauana, para ameaçar a vítima, E. A. da S., de 39 anos, por causa de seu ex-convivente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a autora do crime estava visivelmente alterada, o que motivou a vítima a acionar a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou ao local, a mulher já não estava na casa e isso acabou promovendo uma busca na região. Ela foi encontrada no terreno vizinho, escondida em um mandiocal.

Diante dos fatos, ambas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.