Veículo é furtado em estacionamento de universidade

Dourados
O crime ocorreu na noite da última terça-feria (14)
Um homem identificado como L. de O. L. de C., de 44 anos, teve seu veículo furtado no estacionamento da Unidade 2 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), na noite da última terça-feira (14).
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria estacionado o seu Renault Sandero, de cor vermelha, com placas NRW4843 por volta das 19h, para assistir aula, e quando voltou, por volta de 21h, não o encontrou.
A Polícia do município segue investigando o caso.
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