Veículo é furtado em estacionamento de universidade

Um homem identificado como L. de O. L. de C., de 44 anos, teve seu veículo furtado no estacionamento da Unidade 2 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), na noite da última terça-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria estacionado o seu Renault Sandero, de cor vermelha, com placas NRW4843 por volta das 19h, para assistir aula, e quando voltou, por volta de 21h, não o encontrou.

A Polícia do município segue investigando o caso.