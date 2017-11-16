Funcionário demitido por furtar farmácia em Anastácio ameaça ex-patrão

Vingança
Autor alega não estar conseguindo emprego
Proprietário de uma farmácia localizada no Centro de Anastácio denunciou o ex-funcionário por ameaça. O autor havia sido demitido por suspeita de furtar o caixa do estabelecimento. Por este motivo, passou a intimidar a vítima alegando que, por causa dela, não consegue mais emprego algum.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, o responsável pela farmácia disse que ontem à tarde recebeu uma ligação do autor que dizia que estava "ferrado" e que por esta razão iria "ferrá-lo", pois estava desempregado. Além disso, exigiu a quantia de R$ 500, alegando que, caso não recebesse o dinheiro, iria prejudicar a vítima.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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