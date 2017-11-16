Funcionário demitido por furtar farmácia em Anastácio ameaça ex-patrão

Proprietário de uma farmácia localizada no Centro de Anastácio denunciou o ex-funcionário por ameaça. O autor havia sido demitido por suspeita de furtar o caixa do estabelecimento. Por este motivo, passou a intimidar a vítima alegando que, por causa dela, não consegue mais emprego algum.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o responsável pela farmácia disse que ontem à tarde recebeu uma ligação do autor que dizia que estava "ferrado" e que por esta razão iria "ferrá-lo", pois estava desempregado. Além disso, exigiu a quantia de R$ 500, alegando que, caso não recebesse o dinheiro, iria prejudicar a vítima.