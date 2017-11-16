Homem faz 'farra' em bar, se recusa a quitar dívida e tenta jogar cadeira no dono do estabelecimento

Farra Violenta
O caso foi registrado na Delegacia de Anastácio como 'Outras Fraudes' e 'Lesão Corporal Culposa'
Um homem identificado como V. da R. L., de 37 anos, causou confusão em um bar localizado na Rua Manoel Murtinho, no centro de Anastácio, no início da tarde da última quarta-feira (15).
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, sendo recebida pela esposa do dono do bar e pelo mesmo, vítima identificada como J. R. C., de 59 anos.
Na oportunidade, eles relataram que o autor chegou ao local, consumiu três litrões de cerveja, pegou R$9,00 em fichas de música, um cigarro da marca Fox e uma caixa de fósforo. O débito total foi de R$31,00 e, na hora de quitar a dívida, o homem afirmou que "não tinha dinheiro algum", momento em que pegou uma cadeira de ferro e tentou jogar a cadeira no dono do estabelecimento, que conseguiu impedir a ação e revidar, causando um corte na cabeça do autor.
O "caloteiro" ainda estava presente no local quando a PM chegou e apresentava um sangramento na cabeça. Ele foi encaminhado para o PS Municipal de Aquidauana e, em seguida, voltou para a DP de Anastácio, na companhia da vítima e de sua esposa, principal testemunha do ocorrido.
Na Delegacia, ficou constatado que o homem já havia cometido esse tipo de crime diversas vezes, possuindo mais de 26 registros de ocorrência por fraude. O dono do bar manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor.
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