Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:18

Buscar

Últimas notícias
X

Farra Violenta

Homem faz 'farra' em bar, se recusa a quitar dívida e tenta jogar cadeira no dono do estabelecimento

O caso foi registrado na Delegacia de Anastácio como 'Outras Fraudes' e 'Lesão Corporal Culposa'

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/11/2017 às 10:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem identificado como V. da R. L., de 37 anos, causou confusão em um bar localizado na Rua Manoel Murtinho, no centro de Anastácio, no início da tarde da última quarta-feira (15). 

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, sendo recebida pela esposa do dono do bar e pelo mesmo, vítima identificada como J. R. C., de 59 anos.

Na oportunidade, eles relataram que o autor chegou ao local, consumiu três litrões de cerveja, pegou R$9,00 em fichas de música, um cigarro da marca Fox e uma caixa de fósforo. O débito total foi de R$31,00 e, na hora de quitar a dívida, o homem afirmou que "não tinha dinheiro algum", momento em que pegou uma cadeira de ferro e tentou jogar a cadeira no dono do estabelecimento, que conseguiu impedir a ação e revidar, causando um corte na cabeça do autor.

O "caloteiro" ainda estava presente no local quando a PM chegou e apresentava um sangramento na cabeça. Ele foi encaminhado para o PS Municipal de Aquidauana e, em seguida, voltou para a DP de Anastácio, na companhia da vítima e de sua esposa, principal testemunha do ocorrido.

Na Delegacia, ficou constatado que o homem já havia cometido esse tipo de crime diversas vezes, possuindo mais de 26 registros de ocorrência por fraude. O dono do bar manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo