Mulher cai no golpe do falso mecânico e perde R$ 1.500 para autor

Mulher de 50 anos moradora no Centro de Aquidauana caiu no golpe do falso mecânico e perdeu R$ 1.500. O autor telefonou para a vítima hoje dizendo que era sobrinho dela, mas que estava na estrada com o automóvel quebrado e precisava de dinheiro para pagar a manutenção. O detalhe é que a vítima realmente estava esperando a chegada de um sobrinho e não imaginava se tratar de golpe.

De acordo com o boletim de ocorrência, o estelionatário teria fornecido à mulher, inclusive, o número do suposto mecânico que teria prestado detalhes a respeito da troca de peças. Diante das informações, a vítima depositou os valores na conta informada. Mais tarde, falou com o sobrinho verdadeiro e descobriu que havia caído em golpe. Por este motivo, denunciou o caso à Polícia Civil.