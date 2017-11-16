Polícia Civil investiga morte de homem de 36 anos na região da Cipolândia

Na manhã da última quarta-feira (15), um homem identificado como Deide Daniel Cordoba, de 36 anos, foi encontrado morto nas proximidades da Ponte do Grego, na região da Cipolândia, em Aquidauana.

A Polícia Civil foi acionada anonimamente para comparecer ao local e, chegando lá, a equipe constatou que havia um Fiat Uno de cor vermelha caído fora da pista, dentro do córrego que fica depois da ponte, próximo a uma propriedade rural conhecida por Fazenda Flor da Serra, o que provavelmente teria sido a causa da morte.

A Perícia Técnica Científica de Aquidauana, juntamente com um Investigador Policial, se dirigiram até o local para averiguar a situação e fazer os levantamentos técnicos necessários, confirmando a suspeita inicial de que o acidente provavelmente foi o causador do óbito do condutor do veículo.

As investigações seguem para identificar as possíveis causas do acidente fatal.