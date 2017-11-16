Tentativa de suicídio na Ponte Nova mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar

Uma tentativa de suicídio na Ponte Nova mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Aquidauana na noite da última quarta-feira (15).

A mulher, identificada como L. V. dos S., de 49 anos, estava no local e apresentava agitação, estresse e irritabilidade. Com a chegada dos oficiais, ela foi imobilizada na prancha para a sua própria segurança e, em seguida, levada ao PS do Município para os devidos cuidados médicos.

Caso

De acordo com informações do esposo da vítima, identificado como R. L. V. de G., de 48 anos, que também estava presente, ela conduzia o veículo, modelo Ford Fiesta, de cor branca, no sentido Anastácio - Aquidauana e, quando chegaram perto da Ponte Nova, ela parou o carro e correu em direção às margens do rio, e ele foi atrás e a segurou para que ela não se jogasse.

Para chegar ao local, ela ainda teria pulado o alambrado e descido por um declive na mata, na tentativa de cometer suicídio no Rio Aquidauana.

Informações ainda dão conta de que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e apresentavam um certo grau de comportamento anormal.