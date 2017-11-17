Após investigação policial, mulher é presa por tráfico de drogas no Cristo Rei

Na tarde da última quinta-feira (16), uma mulher identificada como R. C. da S., foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Cristo Rei, em Anastácio, após investigação da Polícia Civil, que monitorava o local há vários dias.

No momento do início da ação policial, foram encontrados no local meio quilo de pasta base de cocaína, um celular, uma balança de precisão, um pendrive, R$ 55 em espécie, um relógio, algumas moedas, um porrete para amassar a droga, 27 trouxinhas prontas para a venda e éter.

De acordo com informações concedidas pela equipe policial, a mulher já tinha passagem por tráfico de drogas, além de dois filhos, sendo que um deles está preso pelo mesmo crime e o outro, que provavelmente trabalhava em conjunto com a mãe, está foragido.

A Polícia Civil de Anastácio segue investigando o crime e realizando as diligências para a prisão do outro envolvido no caso.