Após investigação policial, mulher é presa por tráfico de drogas no Cristo Rei

Anastácio
Ação comandada pela Polícia Civil ocorreu na tarde da última quinta-feira (16)
Na tarde da última quinta-feira (16), uma mulher identificada como R. C. da S., foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Cristo Rei, em Anastácio, após investigação da Polícia Civil, que monitorava o local há vários dias.
No momento do início da ação policial, foram encontrados no local meio quilo de pasta base de cocaína, um celular, uma balança de precisão, um pendrive, R$ 55 em espécie, um relógio, algumas moedas, um porrete para amassar a droga, 27 trouxinhas prontas para a venda e éter.
De acordo com informações concedidas pela equipe policial, a mulher já tinha passagem por tráfico de drogas, além de dois filhos, sendo que um deles está preso pelo mesmo crime e o outro, que provavelmente trabalhava em conjunto com a mãe, está foragido.
A Polícia Civil de Anastácio segue investigando o crime e realizando as diligências para a prisão do outro envolvido no caso.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS